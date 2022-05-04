Водоём в Ижевске окрасился в неестественно яркий цвет

Ижевск. Удмуртия. Ручей в Ижевске около речки Карлутки окрасился в зелёный цвет. О возможных причинах такого явления рассказали в пресс-службе Минприроды Удмуртской Республики.

Специалисты ведомства выехали на место и выявили изменение цвета на некоторых участках ручья: вода была ярко-зелёной. Отмечается, что в саму реку Карлутку жидкость не попала.

Точную причину ещё предстоит установить после лабораторных анализов проб воды. По предварительной версии, жидкость не имела «настораживающих запахов». Изменение цвета воды могло произойти из-за применения окрашивающего вещества — флуоресцеина. Он используется, чтобы выявить дефекты в трубах или для определения мест незаконных врезок. По заявлению Минприроды, это вещество органического происхождения и для человека оно не опасно.