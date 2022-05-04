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Водоём в Ижевске окрасился в неестественно яркий цвет

08:30, 04 мая, 2022
Андрей Бирюков
Водоём в Ижевске окрасился в неестественно яркий цвет
08:30, 04 мая, 2022
Андрей Бирюков
774
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#реки
Фото: пресс-служба Минприроды
774
0

Точную причину этого предстоит выяснить в лаборатории.

Ижевск. Удмуртия. Ручей в Ижевске около речки Карлутки окрасился в зелёный цвет. О возможных причинах такого явления рассказали в пресс-службе Минприроды Удмуртской Республики. 

Специалисты ведомства выехали на место и выявили изменение цвета на некоторых участках ручья: вода была ярко-зелёной. Отмечается, что в саму реку Карлутку жидкость не попала. 

Точную причину ещё предстоит установить после лабораторных анализов проб воды. По предварительной версии, жидкость не имела «настораживающих запахов». Изменение цвета воды могло произойти из-за применения окрашивающего вещества — флуоресцеина. Он используется, чтобы выявить дефекты в трубах или для определения мест незаконных врезок. По заявлению Минприроды, это вещество органического происхождения и для человека оно не опасно.

08:30, 04 мая, 2022
Андрей Бирюков
774
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#реки