Жителю Балезино грозит до семи лет колонии по делу о ДТП с четырьмя погибшими

Балезино. Удмуртия. Житель Балезино предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что вечером 2 марта 2021 года, 30-летний обвиняемый на 68 км дороги Игра-Глазов выехал на встречку, где столкнулся в лоб с другим автомобилем. В результате аварии погибла мать обвиняемого, а также водитель и два пассажира встречного автомобиля.

Вина мужчины была доказана комплексом собранных доказательств, однако сам он её не признал. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Подсудимому грозит до 7 лет лишения свободы и лишение прав на три года.