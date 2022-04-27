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Жителю Балезино грозит до семи лет колонии по делу о ДТП с четырьмя погибшими

12:00, 27 апреля, 2022
Юрий Абашев
Жителю Балезино грозит до семи лет колонии по делу о ДТП с четырьмя погибшими
12:00, 27 апреля, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#суд
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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Обвиняемый свою вину не признал.

Балезино. Удмуртия. Житель Балезино предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что вечером 2 марта 2021 года, 30-летний обвиняемый на 68 км дороги Игра-Глазов выехал на встречку, где столкнулся в лоб с другим автомобилем. В результате аварии погибла мать обвиняемого, а также водитель и два пассажира встречного автомобиля.

Вина мужчины была доказана комплексом собранных доказательств, однако сам он её не признал. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Подсудимому грозит до 7 лет лишения свободы и лишение прав на три года.

12:00, 27 апреля, 2022
Юрий Абашев
569
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#суд