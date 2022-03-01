Начальника отдела Сарапульского электрогенераторного завода оштрафовали за получение подкупа

Сарапул. Удмуртия. Начальник отдела Сарапульского электрогенераторного завода был привлечён к ответственности за коммерческий подкуп. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Как выяснили следователи, начальник отдела материально-технического обеспечения, используя служебное положение, незаконно получил более 700 тыс. рублей. Деньги ему передавали третьи лица в качестве коммерческого подкупа. Осуждённый, в свою очередь, работал в интересах различных коммерческих организаций, когда те заключали контракты с АО «Сарапульский электрогенераторный завод».

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками региональных УФСБ и МВД.

Осуждённый вину признал. Учитывая это, по части 6 и пункту «г» части 7 статьи 204 УК России («Коммерческий подкуп») суд оштрафовал мужчину на 350 тыс. рублей.

Напомним, что это уже не первый подобный инцидент. В текущем году бывшего начальника бюро того же предприятия приговорили к штрафу за коммерческий подкуп. Кроме того, две женщины, работавшие на Сарапульском электрогенераторном заводе, также стали фигурантами уголовного дела о подкупе на 1,5 млн рублей.