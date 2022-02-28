В Удмуртии женщину лишили водительских прав за передачу управления машиной пьяному другу

Жительница региона попыталась обжаловать решение суда.
Завьялово. Удмуртия. Жительница Завьяловского района понесла ответственность за передачу управления автомобилем нетрезвому знакомому. Об этом сообщается на сайте Завьяловского районного суда Удмуртской Республики.
Установлено, что инцидент произошёл в сентябре 2021 года. Женщина пустила за руль своей машины знакомого, который не имел водительских прав.
Автомобиль задержали сотрудники ДПС. На владелицу составили протокол по части 2 статьи 12.8 КоАП России («Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»). Освидетельствование на месте показало, что мужчина был пьян — алкоголя в крови было 1,029 мг/л при норме 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Постановлением судьи она была признана виновной, ей назначили штраф 30 тыс. рублей и лишили водительского удостоверения на полтора года.
Не согласившись с решением, женщина подала жалобу. В суде она заявила, что в ходе поездки ей стало плохо, она выпила лекарство и передала управление автомобилем своему знакомому. Запаха алкоголя у него она не почувствовала и об отсутствии водительских прав не знала.
«Проанализировав материалы дела, судья пришел к выводу о доказанности состава административного правонарушения, поскольку всем имеющимся в деле доказательствам мировым судьей дана надлежащая оценка. Последовательность событий оценена правильно и пересмотру не подлежит», — говорится в сообщении пресс-службы Завьяловского районного суда.
Жалоба отклонена, наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей и полутора лет лишения водительских прав осталось в силе.