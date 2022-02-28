В Удмуртии пьяный водитель с просроченными правами устроил массовое ДТП

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии водитель с признаками опьянения стал виновником ДТП с несколькими машинами. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл накануне, 27 февраля, около 20:20 на 201 км автодороги М-7 «Волга» в Якшур-Бодьинском районе. По предварительным данным, 59-летний водитель УАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя «Ладами».

В результате аварии пострадали 5 человек: водители УАЗ и одной из «Лад», пассажиры последней — девушка в возрасте 21 года и трёхмесячный ребёнок, который находился в детском кресле. Также травмы получил пассажир второй «Лады» — молодой человек 18 лет.

Установлено, что водитель УАЗа имел признаки опьянения, кроме того, он управлял машиной с просроченным водительским удостоверением. Мужчину направили на медосвидетельствование в больницу, у него взяты анализы на наличие алкоголя в крови. По факту ДТП проводится расследование.