В Ижевске сотрудники полиции задержали 10 участников несанкционированного митинга

Ижевск. Удмуртия. Активистов несанкционированного митинга задержали в Ижевске. Их привлекут к административной ответственности, сообщили «Сусанину» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Несогласованная с администрацией города публичная акция с призывами против спецоперации российских войск прошла вечером 24 февраля на Центральной площади Ижевска. 10 наиболее активных участников задержали сотрудники полиции.

Восьмерых задержанных отпустили. С них взяли расписки, обязывающие явиться в полицию для составления административных протоколов. Им инкриминируется правонарушение, предусмотренное частью 5 статьи 20.2 КоАП России («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Данная санкция предусматривает штраф на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Двоих мужчин, не в первый раз участвующих в несанкционированных акциях, доставили в полицию. На них составлен административный протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП России («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенное повторно»).

Им грозит штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, либо административный арест на срок до тридцати суток;

Нарушителей препроводили в специальное помещение для задержанных лиц в дежурной части второго отделения полиции Управления МВД России по Ижевску.

Напомним, ранее МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных митингах. В настоящее время в территориальные органы полиции поступают сообщения о призывах к проведению таких незаконных акций.

Правоохранительные органы контролируют обстановку и в случае проведения подобных мероприятий примут необходимые меры для поддержания правопорядка.