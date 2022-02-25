В Ижевске на полтора часа остановили движение трамваев из-за оставленной на путях машины

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утром 25 февраля временно прекращалось движение трамваев из-за машины на путях. Об этом сообщила пресс-служба ИжГЭТ.

Неизвестный водитель оставил свой автомобиль на трамвайных путях в районе улицы Авангардной. Из-за этого с 07:11 до 08:47 маршруты №№ 2, 7 и 9 не могли проехать в сторону микрорайонов Буммаш и Культбаза.

Предприятие попросило автомобилистов не создавать помехи для общественного транспорта.

«В трамваях и троллейбусах ежедневно тысячи горожан совершают поездки и, так же как и вы, хотят вовремя добираться до мест назначения!», — сказали в ИжГЭТ.