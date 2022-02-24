В Удмуртии возбудили уголовное дело после обрушения крыши катка

Якшур-Бодья. Удмуртия. Уголовное дело о халатности возбуждено в Удмуртии после обрушения крыши катка в Якшур-Бодье. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

Проваливание кровли произошло накануне, 23 февраля, предварительно из-за тяжести выпавшего снега. В ходе проверки следствие установило, что в результате инцидента повредилось тентовое покрытие, конструкции хоккейной коробки и система электроснабжения. Обошлось без пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК России («Халатность»). Следователи будут выяснять, что стало причиной обрушения.

Отметим, что каток начал свою работу в 2017 году.