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В Удмуртии возбудили уголовное дело после обрушения крыши катка

13:00, 24 февраля, 2022
Андрей Бирюков
В Удмуртии возбудили уголовное дело после обрушения крыши катка
13:00, 24 февраля, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Якшур-Бодья\n#снег\n#стадион\n#обрушение
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
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Пострадавших в результате происшествия не было.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Уголовное дело о халатности возбуждено в Удмуртии после обрушения крыши катка в Якшур-Бодье. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

Проваливание кровли произошло накануне, 23 февраля, предварительно из-за тяжести выпавшего снега. В ходе проверки следствие установило, что в результате инцидента повредилось тентовое покрытие, конструкции хоккейной коробки и система электроснабжения. Обошлось без пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК России («Халатность»). Следователи будут выяснять, что стало причиной обрушения.

Отметим, что каток начал свою работу в 2017 году.

13:00, 24 февраля, 2022
Андрей Бирюков
547
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодья\n#снег\n#стадион\n#обрушение