Главу муниципалитета в Удмуртии подозревают в заключении фиктивного договора

Кизнер. Удмуртия. Главу одного из муниципалитетов Кизнерского района Удмуртии подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

Как полагает следствие, женщина решила скрыть свою некомпетентность, а заодно освоить бюджетные средства своего муниципалитета, поэтому заключила фиктивный договор на укрепление дамбы пожарных прудов в Кизнерском районе. Сумма контракта превысила 35 тыс. рублей.

Работы при этом выполнены не были, зато выделенные для них средства он перевёл на банковскую карту главы муниципалитета.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления»). Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до семи лет колонии, также её могут лишить права заниматься государственным и муниципальным управлением на срок до трёх лет.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и принимают меры по возмещению ущерба.