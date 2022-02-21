С начала 2022 года в Удмуртии ликвидировали четыре наркопритона

Ижевск. Удмуртия. С начала 2022 года в Удмуртии выявили 177 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Из 177 фактов незаконного оборота наркотиков — 109 связаны с незаконным сбытом наркотиков. Также в течение этого года уже ликвидированы 4 наркопритона.

Расследование окончено по 76 преступлениям, 70 человек уже получили приговоры, в их числе: 6 несовершеннолетних, 8 женщин и 20 ранее судимых за незаконный оборот наркотиков.

При этом на 1 февраля 2022 года на учёте в наркологических диспансерах состояли 5,2 тыс. человек, включая 2,7 тыс. с диагнозом «наркомания» и 2,4 тыс. с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями». Из 5,2 тыс. подучётных — 68 являются несовершеннолетними, наркомания диагностирована у 13 из них, а употребление с вредными последствиями — у 55.

В прокуратуре также напомнили о горячей линии, по которой граждане могут сообщить информацию о хранении, изготовлении наркотиков и организации наркопритонов: 78-45-78.