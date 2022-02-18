В Ижевске главбуха детского движения «Юность» обвинили в присвоении 1,5 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Октябрьского района Ижевска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней женщины, работавшей главным бухгалтером Удмуртского республиканского детского некоммерческого общественного движения за духовное и физическое здоровье «Юность». Как сообщила пресс-служба ведомства, ижевчанка обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»).

По данным следствия, женщина в 2018-2019 годах систематически переводила деньги со счёта общественного объединения на свой личный банковский счет с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Для этого обвиняемая использовала переданную ей в пользование для осуществления банковских переводов флэш-карту, на которую сгенерирован сертификат ключа электронной подписи руководителя организации. Похищенными деньгами главбух распоряжалась по своему усмотрению.

Общая сумма материального ущерба составила свыше 1,5 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Ижевска.

Отметим, что за совершение указанного преступления обвиняемой может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.