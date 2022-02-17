ИПОПАТ будет сообщать в ГИБДД Удмуртии о припаркованных вдоль дорог машинах

Ижевск. Удмуртия. АО «ИПОПАТ» будет сообщать в ГИБДД о машинах, которые припаркованы вдоль дорог в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Зимой проезжая часть из-за выпавшего снега может сужаться, что влияет на работу общественного транспорта в городах республики. Припаркованные с нарушениями вдоль дорог автомобили создают дополнительную помеху. Прежде всего, они мешают спецтехнике расчищать проезжую часть и затрудняют передвижение общественного транспорта.

Теперь «ИПОПАТ» будет передавать данные с видеорегистраторов в региональное ГИБДД, чтобы сотрудники привлекли к ответственности водителей, которые припарковались вдоль проезжей части. Это относится к случаям, когда машины оставлены, несмотря на имеющиеся дорожные знаки, запрещающие стоянку.

В Ижевске самыми проблемным участками названы улицы Советская, Пушкинская, Удмуртская и Ленина.

Отдельно отмечается, что нарушителям грозит штраф от 500 рублей, а также возможная эвакуация автомобиля на спецстоянку — в этом случае придётся оплатить не только штраф, но и услуги эвакуатора.

Предприятие просит автолюбителей не оставлять свои машины вдоль проезжей части, чтобы не создавать препятствия для спецтехники и общественного транспорта.