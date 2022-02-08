Движение в районе моста на улице Новоажимова в Ижевске ограничили из-за ДТП

Ижевск. Удмуртия. В районе путепровода на улице Новоажимова в Ижевске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла 8 февраля около 15:30 недалеко от троллейбусного парка №2. Столкнулись три легковушки: «семёрка», «Гранта», «Логан» и «Солярис». По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Движение на участке ограничено. Регулировкой занимаются сотрудники Госавтоинспекции. Проезжую часть освобождают от неисправных машин. Причины аварии устанавливаются.