Яр. Удмуртия. У придорожного кафе в Ярском районе Удмуртии обнаружили тела двух мужчин. По данному факту начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

По данным проверки, погибшие 36-летние мужчины ехали из Башкирии на автомобиле «Газель» с коммерческим грузом. Удмуртию они пересекали транзитом, их пунктом назначения была Кировская область.

Около 22:00 5 февраля мужчины поели в придорожном кафе в Ярском районе. На следующий день владелец точки общепита сообщил, что в течение суток на парковке стоит автомобиль с заведённым двигателем. Прибывшие на место следователи нашли в кабине грузовика тела двух мужчин без признаков насильственной смерти.

Внутри машины ощущался запах выхлопных газов, которыми, предположительно, отравились погибшие.