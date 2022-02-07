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В Сарапуле задержали мать и дочь за кражу еды

13:30, 07 февраля, 2022
Андрей Поносов
В Сарапуле задержали мать и дочь за кражу еды
13:30, 07 февраля, 2022
Андрей Поносов
959
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#Удмуртия\n#Сарапул\n#МВД\n#кража\n#торговля\n#продукты питания
Фото: pixabay
959
0

Ущерб супермаркету составил 3 тысячи рублей.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульские полицейские задержали двух женщин по подозрению в краже еды из супермаркета. Ущерб магазину оценили в 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В краже подозреваются две местные жительницы, 47-летняя женщина и ее 24-летняя дочь. Как выяснили правоохранители, в одном из магазинов в Сарапуле женщины набрали в свои сумки продукты питания на сумму более 3 тыс. рублей и вышли, не заплатив, мимо кассиров.

Злоумышленниц нашли благодаря записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска задержали родственниц, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

По установленному противоправному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы.

13:30, 07 февраля, 2022
Андрей Поносов
959
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#МВД\n#кража\n#торговля\n#продукты питания