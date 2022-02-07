В Сарапуле задержали мать и дочь за кражу еды

Сарапул. Удмуртия. Сарапульские полицейские задержали двух женщин по подозрению в краже еды из супермаркета. Ущерб магазину оценили в 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В краже подозреваются две местные жительницы, 47-летняя женщина и ее 24-летняя дочь. Как выяснили правоохранители, в одном из магазинов в Сарапуле женщины набрали в свои сумки продукты питания на сумму более 3 тыс. рублей и вышли, не заплатив, мимо кассиров.

Злоумышленниц нашли благодаря записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска задержали родственниц, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

По установленному противоправному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы.