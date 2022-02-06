Глазов. Удмуртия. Жителя Глазова обвинили в поджоге автомобиля из хулиганских побуждений. Информацию об этом разместили на сайте Глазовского райсуда Удмуртии.

По данным расследования, мужчина 2000 года рождения в сентябре 2021 года в ночное время, находясь на территории одного из гаражных кооперативов Глазова, воспользовавшись помощью знакомых, не посвященных в его преступный умысел, вытолкал из помещения гаража автомобиль марки ВАЗ-21070. А после этого облили машину бензином и поджёг.

Мужчину обвинили по части 2 статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путём поджога»). Уголовное дело поступило в суд с ходатайством обвиняемого о прекращении дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Отметим, что в соответствии с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства России прекращение уголовного дела по вышеуказанному основанию является правом, а не обязанностью суда.

Результаты рассмотрения дела опубликуют на сайте суда.