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Жителя Ижевска обманули на 39 тысяч рублей при покупке билетов в театр

17:36, 05 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Жителя Ижевска обманули на 39 тысяч рублей при покупке билетов в театр
17:36, 05 февраля, 2022
Андрей Бирюков
319
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#кража
Фото: twenty20.com
319
0

Полиция возбудила уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска лишился почти 40 тыс. рублей, когда пытался купить билеты в театр. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике.

В полицию обратился 24-летний молодой человек. Он пояснил, что в конце января познакомился в мессенджере с девушкой. Она предложила сходить в театр и прислала ему ссылку — якобы для покупки билетов. Потерпевший поддался искушению и перешёл на сайт, дублирующий форму оплаты. Там он несколько раз вводил пароли, которые приходили ему по СМС. В результате с его банковской карты было похищено 39 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России («Кража с банковского счёта»).

17:36, 05 февраля, 2022
Андрей Бирюков
319
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#кража