Двое рыбаков в Воткинском районе Удмуртии застряли на Каме

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе двое рыбаков застряли на Каме. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Накануне утром двое мужчин на снегоходе отправились рыбачить, а вечером возвращались обратно. По словам спасателей, из-за перепада температур наледь на водоёмах превращается в снежно-ледяное покрытие, передвигаться по которому весьма сложно как человеку, так и технике.

В таких условиях снегоход рыбаков проехать не смог и начал проваливаться. Мужчины пытались его вытащить, но не смогли это сделать своими силами.

К счастью для любителей рыбалки, рядом оказались и их друзья, и спасатели. Обоих мужчин удалось вывезти на берег.

Спасатели добавили, что это уже далеко не первый случай за текущий зимний сезон, когда люди застревали на водоёме вместе со своей техникой. Поисковики посоветовали любителям подобного отдыха заранее изучать погодные условия и помнить о правилах безопасности, а в случае экстренной ситуации звонить по номеру 112.