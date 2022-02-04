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В Удмуртии ограничили движение грузовиков на нескольких трассах

18:05, 04 февраля, 2022
Андрей Бирюков
В Удмуртии ограничили движение грузовиков на нескольких трассах
18:05, 04 февраля, 2022
Андрей Бирюков
1589
0
#Удмуртия\n#ограничение движения
Фото: unsplash.com
1589
0

Это связано с обильным снегопадом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ограничили движение грузовиков на нескольких трассах. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

С 17:30 4 февраля до 00:00 5 февраля ограничено движение грузовиков на дорогах: Ижевск — Воткинск, Воткинск — Кельчино — граница с Пермским краем. Это связано с сильным снегопадом, обрушившимся на регион.

На автодорогах федерального и регионального значения выставлены дополнительные патрули ДПС. В ГИБДД просят водителей не выезжать за пределы населённых пунктов без особой необходимости.

18:05, 04 февраля, 2022
Андрей Бирюков
1589
0
#Удмуртия\n#ограничение движения