Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ограничили движение грузовиков на нескольких трассах. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

С 17:30 4 февраля до 00:00 5 февраля ограничено движение грузовиков на дорогах: Ижевск — Воткинск, Воткинск — Кельчино — граница с Пермским краем. Это связано с сильным снегопадом, обрушившимся на регион.

На автодорогах федерального и регионального значения выставлены дополнительные патрули ДПС. В ГИБДД просят водителей не выезжать за пределы населённых пунктов без особой необходимости.