В Сарапуле задержали мужчину, сдавшего украденный автомобиль на металлолом

Сарапул. Удмуртия. Полиция задержала жителя Сарапула, который сдал на металлолом украденную машину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Кража произошла в одном из дворов на улице Степана Разина в Сарапуле, когда 46-летний мужчина заметил автомобиль ВАЗ-2113. Машиной долго никто не пользовался, и обвиняемый решил, что владелец находится за городом, поэтому заказал манипулятор и сдал автомобиль в пункт приема металла. Там он сообщил, что является владельцем транспортного средства и скоро предоставит документы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России («Кража»). Автомобиль нашли в пункте приема металла с поврежденным при транспортировке кузовом. Машину вернули владельцу, однако причиненный ущерб составил около 100 тыс. рублей.

За данное преступление злоумышленника могут лишить свободы на срок до 5 лет.