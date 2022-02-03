В Ижевске задержали подозреваемых в ограблении уфимского банка

Ижевск. Удмуртия. Полицейские Башкортостана задержали в Ижевске предполагаемых грабителей банка в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба МВД Российской Федерации.

В конце декабря 2021 года в один из банков Уфы ворвались неизвестные. Они угрожали персоналу учреждения оружием и требовали деньги. Сотрудникам банка пришлось подчиниться требованиям злоумышленников. В результате налётчики скрылись с суммой более 4 миллионов рублей. Часть средств они потратили на покупку двух автомобилей — их изъяли.

Проведённые оперативно-разыскные мероприятия показали, что двое возможных грабителей находятся в Ижевске. Сотрудники силовых структур Башкортостана задержали их на одной из улиц столицы Удмуртии. При обыске у них нашли автомат и часть украденных денег.

В настоящее время задержанных доставили в Уфу, где для них изберут меру пресечения. Если их вина по статье 162 УК России («Разбой») будет доказана, им грозит до 15 лет колонии.