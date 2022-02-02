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Полуторагодовалого ребенка похитили в Удмуртии

22:12, 02 февраля, 2022
Анна Торхова
Полуторагодовалого ребенка похитили в Удмуртии
22:12, 02 февраля, 2022
Анна Торхова
2097
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#похищение\n#уголовное дело
Фото: pixabay.com
2097
0

В преступлении подозревают 21-летнего знакомого матери.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту похищения полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
В совершении преступления подозревают 21-летнего знакомого матери малыша. По предварительной информации следователей, мужчина является жителем Санкт-Петербурга.
Днем 2 февраля он вышел из квартиры на Воткинском шоссе, чтобы прогуляться с малышом, однако с прогулки так и не вернулся. 
Всем, кто располагает сведениями о подозреваемом просят сообщить в следственное управление по номерам: (3412) 50-06-48 или 8-919-916-83-75. 

 

22:12, 02 февраля, 2022
Анна Торхова
2097
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#похищение\n#уголовное дело