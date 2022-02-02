Полуторагодовалого ребенка похитили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту похищения полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В совершении преступления подозревают 21-летнего знакомого матери малыша. По предварительной информации следователей, мужчина является жителем Санкт-Петербурга.

Днем 2 февраля он вышел из квартиры на Воткинском шоссе, чтобы прогуляться с малышом, однако с прогулки так и не вернулся.



Всем, кто располагает сведениями о подозреваемом просят сообщить в следственное управление по номерам: (3412) 50-06-48 или 8-919-916-83-75.