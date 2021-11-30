Жителя Можгинского района подозревают в краже 4 тонн металла

Ущерб оценён в 233 тыс. рублей.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе задержали подозреваемого в краже 4 тонн металла. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Местный предприниматель обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, в октябре неизвестные украли с территории его предприятия металлические листы весом более 4 тонн. Ущерб оценён в 233 тыс. рублей.

Участковому полицейскому удалось установить личность подозреваемого — им оказался 44-летний безработный местный житель, который ранее работал на этом предприятии. Мужчину задержали.

Как считает следствие, в октябре бывший работник арендовал манипулятор, с помощью которого и украл листы. После этого он сдал их в пункт приёма металла.

По части 2 статьи 158 УК России («Кража с причинением значительного ущерба») подозреваемому может грозить до пяти лет колонии.

Напомним, ранее «Сусанин» рассказывал о работе участкового уполномоченного полиции.