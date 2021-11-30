Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Суррогатное материнство: право на жизнь Лонгрид Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид

Жителя Можгинского района подозревают в краже 4 тонн металла

08:30, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Жителя Можгинского района подозревают в краже 4 тонн металла
08:30, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
490
0
#Удмуртия\n#Можга\n#кража
Фото: unsplash.com
490
0

Ущерб оценён в 233 тыс. рублей.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе задержали подозреваемого в краже 4 тонн металла. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Местный предприниматель обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, в октябре неизвестные украли с территории его предприятия металлические листы весом более 4 тонн. Ущерб оценён в 233 тыс. рублей.

Участковому полицейскому удалось установить личность подозреваемого — им оказался 44-летний безработный местный житель, который ранее работал на этом предприятии. Мужчину задержали.

Как считает следствие, в октябре бывший работник арендовал манипулятор, с помощью которого и украл листы. После этого он сдал их в пункт приёма металла.

По части 2 статьи 158 УК России («Кража с причинением значительного ущерба») подозреваемому может грозить до пяти лет колонии.

Напомним, ранее «Сусанин» рассказывал о работе участкового уполномоченного полиции.

08:30, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
490
0
#Удмуртия\n#Можга\n#кража
?>