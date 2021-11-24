В Удмуртии пьяного водителя обвиняют в попытке дать взятку сотруднику ГИБДД

Мужчина хотел заплатить за освобождение от ответственности 30 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии обвиняют в попытке дать взятку полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл в Дебёсском районе. 29-летний местный житель, выпив алкоголь, сел за руль своего авто и поехал с друзьями за новой партией спиртного. Ему на пути встретились сотрудники ДПС, от которых он попытался скрыться, но не справился с управлением и съехал на обочину.

Когда полицейские составляли на водителя протокол, он предложил им взятку за освобождение от ответственности — 30 тыс. рублей. Указанную сумму он положил на сиденье патрульной машины, но всё равно был задержан.

По части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК России («Покушение на дачу взятки») мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Удмуртии по требованию прокурора пьяному водителю ужесточили наказание — вместо условного срока он почти год проведёт в колонии. Другой пьяный водитель из Ижевска устроил смертельное ДТП, когда пытался скрыться от полиции. Позже в столице Удмуртии полицейским пришлось разбить окно автомобиля, чтобы вытащить оттуда пьяного водителя.