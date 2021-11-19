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В Ижевске сотрудники ГИБДД с помощью системы «Поток» обнаружили угнанный автомобиль

15:55, 19 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске сотрудники ГИБДД с помощью системы «Поток» обнаружили угнанный автомобиль
15:55, 19 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#ГИБДД\n#автомобилисты
Фото: ИА Сусанин
122
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Номерные узлы на машине и в документах не совпадали.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники ГИБДД выявили автомобиль-двойник, находившийся в угоне. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Накануне, 18 ноября, система «Поток» обнаружила подозрительный автомобиль — «Митсубиси ASX». Экипаж ДПС остановил транспортное средство на улице Советской в Ижевске. За рулём находился 31-летний мужчина, предъявивший полицейским документы на машину.

Выяснилось, что у автомобиля установлены поддельные номера. Номерные узлы на машине и в документах на неё отличались друг от друга. Проверка вин-номера кузова показала, что транспортное средство было угнано. 

Сотрудники ГИБДД поместили машину на спецстоянку и проводят расследование. 

15:55, 19 ноября, 2021
Андрей Бирюков
122
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#автомобилисты
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