В Ижевске сотрудники ГИБДД с помощью системы «Поток» обнаружили угнанный автомобиль

Номерные узлы на машине и в документах не совпадали.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники ГИБДД выявили автомобиль-двойник, находившийся в угоне. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Накануне, 18 ноября, система «Поток» обнаружила подозрительный автомобиль — «Митсубиси ASX». Экипаж ДПС остановил транспортное средство на улице Советской в Ижевске. За рулём находился 31-летний мужчина, предъявивший полицейским документы на машину.

Выяснилось, что у автомобиля установлены поддельные номера. Номерные узлы на машине и в документах на неё отличались друг от друга. Проверка вин-номера кузова показала, что транспортное средство было угнано.

Сотрудники ГИБДД поместили машину на спецстоянку и проводят расследование.