«Смешарики» подали в суд на жителя Удмуртии

Предпринимателя оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Завьяловский райсуд Удмуртии рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению ООО «Смешарики» к ижевчанину о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Отмечается, что истец является обладателем исключительных прав на произведения изобразительного искусства, в частности рисунки «Нюша», «Лосяш», «Ёжик». Он указал, что в торговой точке на территории Ижевска предприниматель продавал игрушки в виде героев из мультипликационного сериала «Смешарики». При осмотре установлено, что товар является контрафактным, поскольку на нём отсутствует информация о правообладателе объектов интеллектуальной собственности и об изготовителе товара, тем самым имеет место факт неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности. За нарушение прав на произведение изобразительного искусства истец требовал взыскать 30 000 рублей.

Ответчик возражал против заявленных требований, ссылаясь на то, что весь контрафактный товар был снят с продажи и уничтожен, грубых нарушений им не допущено, никакого вредного воздействия на детей данная продукция нести не может, так как была приобретена в свободной розничной продаже в Москве.

Суд, исследовав материалы дела, пришёл к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на произведение изобразительного искусства ввиду его незаконного использования и удовлетворил исковые требования ООО «Смешарики» в полном объёме.

Решение в законную силу не вступило.