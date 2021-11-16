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В Ижевске не сдавшего экзамен водителя заподозрили в подкупе

12:40, 16 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
В Ижевске не сдавшего экзамен водителя заподозрили в подкупе
12:40, 16 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подкуп
Фото: ИА "Сусанин"
54
0

Подозреваемый собирался перевозить опасные грузы.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в коммерческом подкупе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 49-летний ижевчанин проходил обучение в уполномоченном учебном заведении правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. В связи с тем, что мужчина не смог сдать экзамен самостоятельно, в декабре 2020 года он передал 16 000 рублей сотруднику учреждения за выдачу свидетельства о подготовке водителя без фактической сдачи экзамена.

Отметим, что за совершённое преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы от трёх до семи лет.

12:40, 16 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подкуп
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