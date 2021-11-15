Жители Ижевска ограбили автомастерскую и сдали запчасти на металлолом

Они похитили имущество общей стоимостью 130 тыс. рублей.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе двое жителей Ижевска украли запчасти из автомастерской. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Подозреваемые пробрались на территорию гаражного кооператива, загнули лист профнастила и попали в мастерскую, принадлежавшую индивидуальному предпринимателю. Мужчины похитили автозапчасти, стоимостью 130 тыс. рублей, и увезли их в пункт приема металла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России («Кража»). Подозреваемых удалось задержать, а похищенное имущество вернуть владельцу. Было установлено, что мужчины 1992 года рождения ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Один из них сейчас находится в изоляторе временного содержания, со второго взяли подписку о невыезде. За совершенное преступление их могут лишить свободы на срок до 5 лет.