Мужчина и ребёнок пострадали после столкновения фуры и легковушки в Удмуртии

Большегруз от удара перевернулся на бок.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях, информацию о происшествии «Сусанину» подтвердили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

15 ноября, около 09:00 на 53 км трассы Игра — Глазов Балезинского района автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком «МАЗ». ДТП произошло по вине легковушки: водитель не предоставил преимущество фуре при выезде со второстепенной дороги. Большегруз от удара перевернулся на бок посреди дороги.

По предварительной информации в результате столкновения пострадал водитель грузовика — мужчина 1988 года рождения, а также пассажир легковушки — мальчик 13 лет. Они доставлены в больницу. Водитель ВАЗ — мужчина 1985 года рождения — не пострадал.

Сотрудники ГИБДД регулируют на месте движение транспорта. По факту аварии проводится расследование.