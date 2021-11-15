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Мужчина и ребёнок пострадали после столкновения фуры и легковушки в Удмуртии

12:40, 15 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Мужчина и ребёнок пострадали после столкновения фуры и легковушки в Удмуртии
12:40, 15 ноября, 2021
Андрей Бирюков
271
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#ДТП
Фото: twenty20.com
271
0

Большегруз от удара перевернулся на бок.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях, информацию о происшествии «Сусанину» подтвердили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

15 ноября, около 09:00 на 53 км трассы Игра — Глазов Балезинского района автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком «МАЗ». ДТП произошло по вине легковушки: водитель не предоставил преимущество фуре при выезде со второстепенной дороги. Большегруз от удара перевернулся на бок посреди дороги.

По предварительной информации в результате столкновения пострадал водитель грузовика — мужчина 1988 года рождения, а также пассажир легковушки — мальчик 13 лет. Они доставлены в больницу. Водитель ВАЗ — мужчина 1985 года рождения — не пострадал. 

Сотрудники ГИБДД регулируют на месте движение транспорта. По факту аварии проводится расследование.

12:40, 15 ноября, 2021
Андрей Бирюков
271
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#ДТП
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