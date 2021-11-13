Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ижевске, уходя от преследования полиции

В аварии погибли два его пассажира.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель ВАЗа-2114 в ночь на 13 ноября устроил смертельную аварию на улице Выставочной вблизи дома №3 в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

24-летний молодой человек, ранее лишенный прав, проигнорировал требование сотрудников об остановке и попытался скрыться от их преследования. В результате погони нетрезвый водитель не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. В ДТП погибли 19-летний и 22-летний пассажиры, сам водитель получил травмы, также в больницу госпитализировали еще одного 22-летнего пассажира.

Ведется расследование происшествия.

Жителей Удмуртии просят сообщать о подозрительных водителях по номерам дежурной части ГИБДД МВД по республике: 415-700 или 415-701, а также 02, либо обращаться к ближайшему наряду ДПС.