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Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ижевске, уходя от преследования полиции

10:40, 13 ноября, 2021
Анна Торхова
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ижевске, уходя от преследования полиции
10:40, 13 ноября, 2021
Анна Торхова
898
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
898
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В аварии погибли два его пассажира.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель ВАЗа-2114 в ночь на 13 ноября устроил смертельную аварию на улице Выставочной вблизи дома №3 в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
24-летний молодой человек, ранее лишенный прав, проигнорировал требование сотрудников об остановке и попытался скрыться от их преследования. В результате погони нетрезвый водитель не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. В ДТП погибли 19-летний и 22-летний пассажиры, сам водитель получил травмы, также в больницу госпитализировали еще одного 22-летнего пассажира. 
Ведется расследование происшествия.
Жителей Удмуртии просят сообщать о подозрительных водителях по номерам дежурной части ГИБДД МВД по республике: 415-700 или 415-701, а также 02, либо обращаться к ближайшему наряду ДПС. 
10:40, 13 ноября, 2021
Анна Торхова
898
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария
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