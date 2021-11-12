Газовщик в Удмуртии получил условный срок за отравление газом двух человек

Мужчина не провёл техническую диагностику и замену неисправного отопительного аппарата.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле газовщик, из-за халатности которого погибли два человека, получили условный срок. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Инцидент произошёл в ноябре 2016 года в Сарапульском районе. Жилой дом 50-летнего погибшего и его матери имел отопительный аппарат на газу, срок службы которого истёк в декабре 2013 года. Неисправен был и дымоход. Представитель обслуживающей организации — 52-летний житель Сарапульского района — выполнил свои должностные обязанности ненадлежащим образом.

В частности, мужчина не провёл техническую диагностику и замену неисправного отопительного аппарата, допустил его дальнейшее использование, не проверил тягу в дымовом канале и наличие акта на дымоходы. Соответственно, специалист обслуживающей организации не проверил дымовые и вентиляционные каналы. Несмотря на явную угрозу жизни и здоровья других людей, осуждённый не приостановил подачу газа.

В феврале 2017 года неисправность отопительного аппарата и дымохода привела к тому, что угарный газ попал на первый этаж дома, где погибший находился вместе со своей матерью. Оба находившихся в помещении человека погибли от отравления.

Сарапульский районный суд признал газовщика виновным и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно. Испытательный срок составит 2 года. При вынесении приговора учтено смягчающее вину обстоятельство — состояние здоровья подсудимого.