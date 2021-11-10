Таксиста из Ижевска заподозрили в убийстве пассажира

Подозреваемого задержали в Анапе.

Завьялово. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в убийстве мужчины, тело которого обнаружили возле СНТ «Звезда-2» в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в среду, 10 ноября.

Напомним, тело 32-летнего ижевчанина с признаками насильственной смерти обнаружили 21 октября 2021 года в лесополосе у СНТ «Звезда-2» возле села Хохряки. В убийстве заподозрили другого 32-летнего жителя Ижевска.

По данным следствия, подозреваемый работал в службе такси. Потерпевший являлся его постоянным клиентом. В указанный день по просьбе потерпевшего подозреваемый доставил его в лесополосу у СНТ «Звезда-2», где между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого водитель нанёс клиенту многочисленные ножевые ранения, в результате которых он скончался на месте. Посоле совершения преступления подозреваемый забрал у него ключи от квартиры и похитил оттуда около 700 тыс. рублей, после чего скрылся. В результате комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с полицейскими, подозреваемого задержали в Анапе Краснодарского края.

У подозреваемого изъяли часть похищенных денег. Следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.