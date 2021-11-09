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В Ижевске проводится доследственная проверка из-за покраски памятника Неизвестному Солдату

18:08, 09 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске проводится доследственная проверка из-за покраски памятника Неизвестному Солдату
18:08, 09 ноября, 2021
Андрей Бирюков
626
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#памятники
Фото: Благоустройство Ижевска / vk.com
626
0

Действиям неизвестных лиц дадут оценку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводится доследственная проверка о возможном повреждении памятника Неизвестному Солдату. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике. 

Сообщения о странном цвете монумента в Сквере Победы появились в соцсетях 7 ноября. Жители Ижевска обратили внимание, что скульптура подкрашена в районе сапог. Городская администрация сообщила, что покраска не была запланирована. Обследование памятника показало, что повреждений на нём нет. Также администрация добавила, что скульптура при необходимости красится в серый цвет двух оттенков.  

Пока что проверка Следственного комитета установила, что памятник покрыли белым глянцевым цветом, а сапоги — серым. 

Уголовное дело не возбуждено. Действиям неизвестных лиц дадут оценку по статье 243.4 УК России («Уничтожение либо повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества»). 

18:08, 09 ноября, 2021
Андрей Бирюков
626
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#памятники
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