В Ижевске задержали водителя автомобиля, находившегося под наркотиками

В его машине обнаружили более 700 г наркотических средств.

Ижевск. Удмуртия.В Ижевске задержали сбытчика наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

На улице Пушкинской сотрудники ДПС остановили машину, управляемую 42-летним неработающим мужчиной. Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. В салоне его автомобиля обнаружили 2 свертка с синтетическими наркотиками общим весом 746 г.

Полицейские изъяли запрещенные вещества и установили, что мужчина продавал их в Ижевске от лица одного интернет-магазина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотиков»). Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. За совершенное преступление его могут лишить свободы на срок до 20 лет.

В понедельник, 8 ноября, на аппаратном совещании с главой Удмуртии министр внутренних дел по Удмуртской Республике Максим Тихонов сообщил, что за октябрь 2021 года в регионе выявили 284 наркопреступления. Из них 228 были связаны со сбытом наркотиков. Всего за указанный период удалось задержать 78 лиц и изъять 1,5 кг наркотических средств.