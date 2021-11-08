В минувшие выходные в Удмуртии сбили двух пешеходов

Один из них погиб.

Ижевск. Удмуртия. Двух пешеходов сбили в Удмуртии за минувшие выходные. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

В четверг, 4 ноября, 32-летний мужчина скончался в больнице после того, как его сбила 34-летняя женщина на «Шевроле». ДТП произошло на улице Азина в Сарапуле.

Следующее происшествие случилось в субботу, 6 ноября, в Глазове. На улице Кирова 56-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в результате чего был сбит 53-летним мужчиной на «Ниссане». Пострадавшего увезли в больницу.

По факту обоих происшествий проводится расследование.