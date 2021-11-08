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В минувшие выходные в Удмуртии сбили двух пешеходов

12:57, 08 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В минувшие выходные в Удмуртии сбили двух пешеходов
12:57, 08 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#ДТП\n#Глазов\n#Сарапул
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Один из них погиб.

Ижевск. Удмуртия. Двух пешеходов сбили в Удмуртии за минувшие выходные. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. 

В четверг, 4 ноября, 32-летний мужчина скончался в больнице после того, как его сбила 34-летняя женщина на «Шевроле». ДТП произошло на улице Азина в Сарапуле. 

Следующее происшествие случилось в субботу, 6 ноября, в Глазове. На улице Кирова 56-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в результате чего был сбит 53-летним мужчиной на «Ниссане». Пострадавшего увезли в больницу. 

По факту обоих происшествий проводится расследование.

12:57, 08 ноября, 2021
Андрей Бирюков
93
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#Глазов\n#Сарапул
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