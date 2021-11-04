Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Алнашском районе Удмуртии

Движение в районе ДТП временно затруднено.

Алнаши. Удмуртия. На трассе в Алнашском районе Удмуртии произошло ДТП. Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД МВД по республике, авария произошла в четверг, 4 ноября, около 10:00 на 53 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М7 – Волга».

Отмечается, что вблизи села Алнаши столкнулись грузовик и легковой автомобиль «ВАЗ». Движение на данном участке дороге временно затруднено, сотрудники Госавтоинспекции, организовали объезд. Обстоятельства и причины ДТП уточняются, на месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным в результате происшествия пострадал водитель «ВАЗа», его доставили в медицинское учреждение. Водитель грузовика получил незначительные травмы и остался на месте ДТП.