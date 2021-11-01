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В Волгоградской области задержали подозреваемого в присвоении чужой машины в Удмуртии

15:40, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В Волгоградской области задержали подозреваемого в присвоении чужой машины в Удмуртии
15:40, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
388
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#криминал
Фото: unsplash.com
388
0

Он убедил новую знакомую купить для него автомобиль и скрылся.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинского района подозревают в присвоении машины. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

Жительница Удмуртии обратилась в полицию из-за пропажи своего автомобиля. Выяснилось, что ранее она познакомилась в социальных сетях с неким мужчиной. Он убедил потерпевшую купить автомобиль для него — якобы для оказания услуг такси. Женщина послушала нового знакомого, приобрела иномарку и передала её мужчине, а тот впоследствии скрылся. Ущерб оценили в 420 тыс. рублей. 

Задержать злоумышленника удалось в Волгоградской области, но к тому времени он уже продал машину в Пермском крае. Также выяснилось, что 44-летний житель Воткинского района не работал и уже был ранее судим. 

Отмечается, что автомобиль уже нашли, а подозреваемого доставили в Удмуртию и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение в крупном размере»). За это ему грозит до 6 лет колонии. 

Сейчас полицейские проверяют, совершал ли мужчина другие преступления.

15:40, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
388
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#криминал
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