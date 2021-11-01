В минувшие выходные в Удмуртии произошли два смертельных ДТП с опрокидыванием

Один из водителей скончался уже в больнице.

Ижевск. Удмуртия. Два человека погибли в Удмуртии при ДТП в последние выходные октября. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

30 октября около 05:00 на территории Можгинского района водитель ВАЗ-2111 не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся. За рулём находился 19-летний молодой человек — его доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

В тот же день около 12:30 аналогичное ДТП произошло на территории Игринского района. 49-летний мужчина погиб после съезда с дороги и опрокидывания автомобиля.

Напомним, неделей ранее в Можгинском районе в аварию попал 24-летний молодой человек. Его автомобиль перевернулся. Водителя доставили в больницу, но он не выжил. Прав на управление транспортным средством у него не было.