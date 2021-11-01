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В минувшие выходные в Удмуртии произошли два смертельных ДТП с опрокидыванием

14:10, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В минувшие выходные в Удмуртии произошли два смертельных ДТП с опрокидыванием
14:10, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
69
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#Удмуртия\n#ДТП\n#Можга\n#Игра
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
69
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Один из водителей скончался уже в больнице.

Ижевск. Удмуртия. Два человека погибли в Удмуртии при ДТП в последние выходные октября. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. 

30 октября около 05:00 на территории Можгинского района водитель ВАЗ-2111 не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся. За рулём находился 19-летний молодой человек — его доставили в больницу, где он впоследствии скончался. 

В тот же день около 12:30 аналогичное ДТП произошло на территории Игринского района. 49-летний мужчина погиб после съезда с дороги и опрокидывания автомобиля. 

Напомним, неделей ранее в Можгинском районе в аварию попал 24-летний молодой человек. Его автомобиль перевернулся. Водителя доставили в больницу, но он не выжил. Прав на управление транспортным средством у него не было.

14:10, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
69
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#Можга\n#Игра
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