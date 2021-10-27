Полицейским в Игре пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя

Лишенный водительских прав мужчина пытался уйти от наряда ДПС.

Игра. Удмуртия. Сотрудники дорожной полиции в Удмуртии вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя. Погоня со стрельбой произошла ночью в Игринском районе, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Экипаж ДПС сообщил в дежурную часть местного отдела полиции о том, что преследует автомобиль ВАЗ-2106 по улице Кооперативной в поселке Игра. Наряд пытался остановить подозрительную легковушку. Однако на требования правоохранителей водитель не отреагировал, при этом его действия явно создавали угрозу жизни и здоровью окружающих.

Когда машина с беглецом оказалась за чертой населенного пункта, полицейские решились применить оружие. Один из сотрудников произвел предупредительный выстрел в воздух, затем открыл огонь по колесам.

Водитель, пытавшийся уйти от преследования, был задержан. Им оказался 34-летний житель Игры, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что мужчина ранее был лишен права управлять транспортными средствами.

На нарушителя составлено 4 административных протокола.