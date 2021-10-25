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В Сарапуле спасли трех подростков с увязшего в иле квадроцикла

12:10, 25 октября, 2021
Екатерина Сентемова
В Сарапуле спасли трех подростков с увязшего в иле квадроцикла
12:10, 25 октября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#дети\n#спасатели\n#река
Фото: Пресс-служба РОО «ОСВОД в УР»
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Они не могли спуститься с транспортного средства и звали на помощь.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спасатели Общества спасения на водах помогли несовершеннолетним, чей квадроцикл увяз в иле. Об этом сообщает ОСВОД Удмуртской Республики на своей странице в «ВКонтакте».

24 октября трое подростков, которым на вид около 10-12 лет, в районе устья реки Большая Сарапулка катались по берегу на квадроцикле. Около 14:00 водитель не справился с управлением и транспортное средство слетело с обрыва к берегу реки Кама.

В месте, где они приземлились, между водой и твердым грунтом находился ил, в который начало засасывать квадроцикл. Дети не могли слезть с транспорта, они встали на него и начали звать на помощь. Крики услышали спасатели ОСВОД, дежурившие на общественном спасательном посту «Южный». С помощью катера они сняли ребят с их транспорта и высадили на землю.

Во время вытаскивания квадроцикла из ила, с подростками провели воспитательную беседу о правилах езды на самоходных машинах и поведения на берегу реки.

12:10, 25 октября, 2021
Екатерина Сентемова
125
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#дети\n#спасатели\n#река
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