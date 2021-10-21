Количество тяжких преступлений в Удмуртии выросло на 7%

По данному критерию регион занимает 7 место в ПФО.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом свидетельствуют данные из доклада МВД России «Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2021 года».

Преступность в Удмуртии за 9 месяцев 2021 года в целом снизилась: совершено 20,5 тыс. преступлений, что на 3,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выросло число раскрытых преступлений — 11,3 тыс., рост 6,7%. Количество нераскрытых сократилось на 9,5% и составило 9,1 тыс.

На 7% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. За январь-сентябрь 2021 года их оказалось 6,3 тыс., из них раскрыты 3,1 тыс. Стоит отметить, что органам правопорядка удалось расследовать 93 преступления прошлых лет.

По числу тяжких преступлений Удмуртская Республика находится на 7 месте. Чаще всего тяжкие преступления совершаются в Татарстане и Башкортостане — 12 тыс. и 10 тыс. соответственно.

В Приволжском федеральном округе зарегистрировано 296,1 тыс. преступлений, из них раскрыты 67,4 тыс., что на 1% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего преступления совершаются в Татарстане и Башкортостане — по 40 тыс. в каждом.

В ПФО зарегистрировано 82,8 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, из которых раскрыты 37,1 тыс. Это больше аналогичного показателя в 2020 году на 4,6%.

В целом по стране самым криминальным федеральным округом оказался Центральный — 340 тыс. преступлений, из них 165,2 тыс. раскрыты.

Напомним, что за 2020 год в Удмуртии выросло количество убийств. За 12 месяцев было совершено 84 убийства.