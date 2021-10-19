Владелец отдела в одном из ТЦ Ижевска пытался подкупить полицейского

Давая взятку, бизнесмен пытался уйти от ответственности за продажу контрафактных товаров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идет расследование уголовного дела в отношении жителя Пермского края. 52-летнего предпринимателя обвиняют во взяточничестве, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК России.

Как установило следствие, мужчина является владельцем отдела в одном из торговых центров Ижевска. Он спекулировал на известных марках аксессуаров для мобильных телефонов, предлагая покупателям заведомо поддельный товар.

Будучи уличенным в продаже контрафактной продукции сотрудниками правопорядка, предприниматель решил дать взятку полицейскому. Чтобы избежать ответственности бизнесмен был готов заплатить 50 тыс. рублей.

Взятку он намеревался вручить 15 октября 2021 года в вечернее время около здания торгового центра. Сотрудник полиции сообщил о готовящемся преступлении своему руководству, при попытке передать взятку обвиняемый был задержан.

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину и был отпущен до суда под подписку о невыезде. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.