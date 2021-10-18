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В Воткинске расследуют обстоятельства гибели 73-летнего рыбака

16:15, 18 октября, 2021
Андрей Поносов
В Воткинске расследуют обстоятельства гибели 73-летнего рыбака
16:15, 18 октября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Воткинск\n#рыбалка\n#гибель людей\n#пруды\n#Следственный комитет
Фото: ИА «Сусанин»
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Тело мужчины обнаружили в заливе на городском пруду.

Воткинск. Удмуртия. Обстоятельства гибели 73-летнего пенсионера на водоеме расследуют в Воткинске. По предварительной версии мужчина утонул на рыбалке. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Тело пожилого человека обнаружили в пятницу, 15 октября, около 08:00 в заливе воткинского пруда неподалеку от базы отдыха. Накануне он выехал на рыбалку. Автомобиль погибшего, его лодка и снаряжение оставались на берегу.

Видимых признаков насильственной смерти на теле рыбака не нашлось. По версии следствия мужчина захлебнулся в воде.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

16:15, 18 октября, 2021
Андрей Поносов
28
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#рыбалка\n#гибель людей\n#пруды\n#Следственный комитет
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