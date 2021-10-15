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Более 3,5 кг конопли изъяли полицейские у пенсионера в Воткинске

13:30, 15 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
Более 3,5 кг конопли изъяли полицейские у пенсионера в Воткинске
13:30, 15 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
53
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#наркотики\n#пенсионеры
Фото: пресс-служба МВД по УР
53
0

65-летнему мужчине грозят 10 лет лишения свободы.

Воткинск. Удмуртия. Более 3,5 килограммов конопли изъяли полицейские у пенсионера в Воткинске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии в пятницу, 15 октября.

Отмечается, что 65-летний мужчина ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. В ходе обыска в гараже пенсионера полицейские обнаружили коноплю общей массой 3 кг 557 г. Стражи порядка установили, что растение мужчина выращивал на приусадебном участке для личного потребления. В ходе обыска у пенсионера также изъяли курительные трубки.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК России «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Напомним, что за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

13:30, 15 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
53
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#наркотики\n#пенсионеры
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