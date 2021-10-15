Охранника из Ижевска осудили за хранение огнестрела и оскорбление полицейских

Также мужчину оштрафовали.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудника частного охранного предприятия осудили в Ижевске. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по республике, в силу вступил приговор Октябрьского райсуда по части 1 статьи 222 УК Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и статьи 319 УК России «Оскорбление представителя власти».

Следствие установило, что подозреваемый незаконно хранил нарезное короткоствольное огнестрельное оружие калибра 5,6 мм, изготовленное самодельным способом. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного последний позволял себе высказывать оскорбления в адрес представителя правоохранительных органов.

За совершение указанных преступных деяний, учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и штрафа в размере 10 тыс. рублей.