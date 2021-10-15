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В посёлке Машиностроителей в Ижевске восстановят кровлю дома после пожара

08:30, 15 октября, 2021
Андрей Бирюков
В посёлке Машиностроителей в Ижевске восстановят кровлю дома после пожара
08:30, 15 октября, 2021
Андрей Бирюков
59
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#пожар
Фото: vk.com/izhevsk.life
59
0

Работы проведут в пятницу, 15 октября.

Ижевск. Удмуртия. Кровлю дома на Машиностроителе в Ижевске, где накануне, 14 октября, произошёл пожар, восстановит управляющая компания. Об этом сообщила пресс-служба города. 

Работы по восстановлению проведут 15 октября. 

Напомним, в четверг, 14 октября, в посёлке Машиностроителей загорелась крыша жилого дома. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Повреждения получил только верхний слой покрытия. Причиной пожара стала разгерметизация газового баллона при проведении ремонтных работ на крыше.

08:30, 15 октября, 2021
Андрей Бирюков
59
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#пожар
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