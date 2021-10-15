В посёлке Машиностроителей в Ижевске восстановят кровлю дома после пожара

Работы проведут в пятницу, 15 октября.

Ижевск. Удмуртия. Кровлю дома на Машиностроителе в Ижевске, где накануне, 14 октября, произошёл пожар, восстановит управляющая компания. Об этом сообщила пресс-служба города.

Работы по восстановлению проведут 15 октября.

Напомним, в четверг, 14 октября, в посёлке Машиностроителей загорелась крыша жилого дома. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Повреждения получил только верхний слой покрытия. Причиной пожара стала разгерметизация газового баллона при проведении ремонтных работ на крыше.