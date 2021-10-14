В Ижевске на улице Машиностроителей ликвидировали пожар на крыше дома

Причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона.

Ижевск. Удмуртии. Ижевские пожарные справились с возгоранием на крыше жилого дома за 11 минут. Пожар произошел 14 октября в 13:41 в доме № 100 на улице Машиностроителей. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Очевидцы выложили в сеть видео с места событий. Сообщалось о хлопках, похожих на взрывы и клубах густого черного дыма.

Предварительно причиной инцидента называется неисправность газового оборудования. При проведении ремонтных работ на крыше пятиэтажки произошла разгерметизация газового баллона. От этого произошло возгорание мягкой кровли.

Огонь был потушен в 13:52. В результате пожара никто не пострадал.

Причины аварийной ситуации, которая привела к распространению огня, и объем ущерба устанавливаются.