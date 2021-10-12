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Пытаясь уйти от преследования полиции пьяный водитель устроил аварию в Ижевске

14:46, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Пытаясь уйти от преследования полиции пьяный водитель устроил аварию в Ижевске
14:46, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
477
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#авария\n#пьяный водитель
Фото: pixabay.com
477
0

Он проигнорировал требование Госавтоинспекции об остановке и продолжил разъезжать по городу на высокой скорости.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полиция задержала пьяного водителя, который пытался скрыться от преследования и устроил аварию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел около 4 утра 9 октября 2021 года. Один из местных жителей позвонил в дежурную часть Госавтоинспекцию и рассказал о водителе с признаками опьянения, управляющем автомобилем «Хендай». Автопатруль ДПС выехал проверить эту информацию и обнаружил упомянутую машину, ехавшую на большой скорости, на улице 10 лет Октября.

Сотрудники полиции потребовали 19-летнего водителя остановить автомобиль, но он проигнорировал замечание и попытался уйти от преследования. На перекрестке улиц Кирова и Удмуртской молодой человек не справился с управлением, врезался в попутно двигавшуюся машину «Рено» и наехал на тросовые ограждения.

Освидетельствование показало, что юноша был пьян. Помимо него в «Хендай» находились две девушки 17 и 18 лет и 10-летний мальчик. Пассажиры получили незначительные травмы, водитель автомобиля «Рено» не пострадал.

В отношении молодого человека, устроившего аварию, составлены административные материалы.

14:46, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
477
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#авария\n#пьяный водитель
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