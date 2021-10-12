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Начальницу отделения почтовой связи в Можгинском районе осудили за присвоение денег местных жителей

11:30, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Начальницу отделения почтовой связи в Можгинском районе осудили за присвоение денег местных жителей
11:30, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
3123
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#Можга\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#ЖКХ\n#обман\n#уголовное дело
Фото: pixabay.com
3123
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Женщина получила условный срок.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе вынесли приговор в отношении экс-начальницы отделения почтовой связи. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Пользуясь своим служебным положением, женщина присвоила деньги, которые население заплатило за услуги ЖКХ и периодические печатные издания. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Обвиняемая признала свою вину и суд приговорил ее к условному лишению свободы на 1 год и 5 месяцев, а также она должна возместить все похищенные деньги.

11:30, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
3123
0
#Можга\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#ЖКХ\n#обман\n#уголовное дело
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