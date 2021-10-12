Начальницу отделения почтовой связи в Можгинском районе осудили за присвоение денег местных жителей

Женщина получила условный срок.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе вынесли приговор в отношении экс-начальницы отделения почтовой связи. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Пользуясь своим служебным положением, женщина присвоила деньги, которые население заплатило за услуги ЖКХ и периодические печатные издания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Обвиняемая признала свою вину и суд приговорил ее к условному лишению свободы на 1 год и 5 месяцев, а также она должна возместить все похищенные деньги.