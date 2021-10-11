Банду обнальщиков задержали в Удмуртии

Подозреваемых в незаконной обналичке денег «крышевал» сотрудник полиции.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали банду обнальщиков. В составе преступной группы орудовали бывший и действующий сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Операцию по задержанию 10 подозреваемых в преступлениях в банковской сфере провели 8 октября 2021 года сотрудники Следственного комитета, республиканского управления ФСБ и полиции. Как добавили в МВД по Удмуртии, противоправная деятельность была выявлена в результате совместных действий сотрудников УФСБ России по Удмуртской Республике, сотрудников УЭБиПК и ОРЧ собственной безопасности регионального МВД.

Согласно данным следствия, фабрику по незаконному обналичиванию денег злоумышленники организовали в 2018 году. За это время они открыли более 30 фирм-однодневок. Учредителями организаций выступали сами участники преступного сообщества и подконтрольные им лица.

Через банковские счета предприятий-«пустышек» подозреваемые провели свыше 200 млн рублей. Деньги они обналичивали и передавали частным и юридическим лицам за вознаграждение в размере не менее 6% от суммы, необходимой заказчикам.

Схема успешно работала до октября 2021 года. Доход банды за это время составил более 19 млн рублей.

Как выяснили следователи, один из задержанных некогда работал в полиции, второй оказался действующим сотрудником МВД. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных документов и злоупотреблении должностными полномочиями.

Во время оперативно-следственных мероприятий правоохранители провели более 40 обысков в офисах и по местам жительства обвиняемых. У них изъяли крупные суммы наличных, банковские карты, а также финансовую документацию, представляющую интерес для следствия.

Организатор преступной группы помещен под стражу, остальные находятся под домашним арестом. Следствие по делу продолжается.